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Сюмар обвинила власть во введении цензуры по теме "вагнергейта"

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Сюмар обвинила власть во введении цензуры по теме &quot;вагнергейта&quot;
Нардеп Виктория Сюмар: "Ни один большой телеканал не показал расследования CNN о "вагнергейте"

Ни один крупный телеканал в Украине не показал расследование CNN о "вагнергейте". Власть боится критики, любит "теплую ванну" и хочет, чтобы все молчали, но так не будет.

Об этом заявила народный депутат из "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар с трибуны парламента.

"Если мы движемся в Европу, то давайте не убивать здесь парламентаризм. Потому что, когда один "боров" решил, что он может диктовать, кому и что говорить, мы сами себя обнуляем. Когда мы хотим, чтобы все молчали, когда мы так боимся критики, когда мы так хотим теплую ванну, мы себя опять таки только обнуляем - и как парламент, и как государство", - отметила народный депутат.

"Нельзя так бояться критики, нельзя, чтобы с этой трибуны нельзя было говорить. Вам очень хочется, чтобы вся страна замолчала. Вы вчера сделали все возможное, чтобы ни один телеканал не написал о расследовании CNN о "вагнеровцах". Ни один крупный телеканал. Это называется, ребята, цензура", - отметила представительница "Европейской Солидарности".

"А то, что здесь делает депутат Тищенко, называется простым словом жлобство. Я хочу повторить, здесь не должно быть жлобов. Вы депутаты, а не жлобы. Вы представители народа Украины. И мы все давайте об этом помнить", - отметила Сюмар.

"И еще одно. В Украине на каждую силу есть еще большая сила. Потому что, когда Янукович разогнал студентов на Майдане, на следующий день на Майдане был миллион. И на вас найдется большая сила. Помните об этом те, кто представили себя "смотрящими" за страной, за парламентом", - резюмировала народный депутат.

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