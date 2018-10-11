Сытник снова "появился" в столичном метро

В вагонах киевского метро появилась новая "реклама" директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Она расклеена неизвестными в виде листовок.

"Артем Сытник: дайте мне еще один шанс, в следующий раз я точно разоблачу топ-коррупционеров", - написано на листовке. Фото опубликовали "Українські Новини"

Автор: ukranews.com

Это уже не первый случай такой "рекламы" с изображением Сытника на станциях киевского метрополитена.

1 октября в подземке появились лайтбоксы. На них на директор НАБУ якобы обещал раскрыть фамилии топ-коррупционеров на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 3 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Порошенко есть план "Б"

Ранее директор НАБУ заявлял: рекламу с его изображением в столичном метрополитене заказал первый заместитель главы СБУ Павел Демчина, против которого бюро ведет дело. Размещением рекламы якобы занимался нардеп от БПП Сергей Березенко.

