Сытник проверит 27 кандидатов в ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба попросил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника проверить 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я уже обратился к Сытнику с просьбой о проведении проверки 27 человек. Список, предложенный внешней комиссией до назначения, - это рекомендация, а не императив. Законодательство предусматривает проведение проверок перед назначением. Сытник заинтересован в проведении объективных проверок кандидатов на должности в Держбюро расследований", - сказал Труба на заседании общественного совета при ГБР.

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18 июля внешняя комиссия завершила конкурс на руководящие должности в бюро. Список кандидатов на руководящие должности в Госбюро расследований состоит из представителей двух политических сил - "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

После обнародования фамилий кандидатов в СМИ появилась информация о недобропорядочности некоторых кандидатов и просьбы к Трубе не назначать этих людей на должности без проведения проверок.