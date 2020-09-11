Связанный с Медведчуком заместитель Венедиктовой будет контролировать дела Майдана и расследования российской агрессии

Новоназначенный заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Максим Якубовский будет контролировать направления расследования дел Майдана и военные преступления. Об этом сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Якубовского называют юристом одного из руководителей ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Он связан с "Украинским выбором". При президентстве Петра Порошенко Якубовский был заместителем главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
"Генпрокурор Зеленского отдала юристу Медведчука (Якубовскому) следующие направления:
- Специализированную прокуратуру в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса.
- Департамент организации, процессуального руководства расследования и обвинения в производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.
- Департамент проц. руководства в процессах о пытках и других нарушениях прав граждан правоохранительными органами.
Теперь, благодаря Зеленскому, Медведчук и россияне контролируют три сверхважные направления правоохранительной системы Украины", - сообщил Шабунин в Facebook
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Ирину Венедиктову назначила на должность генерального прокурора Верховная Рада 17 марта. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. До этого была и.о. директора ГБР и народным депутатом от "Слуги народа". Шла 3-й в списке от СН.
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