Связь Зеленского с Коломойским ослабляет позиции президента на международной арене - Фесенко

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что связь президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским может ослабить его позиции на предстоящей встрече с лидером США Дональдом Трампом. Фото: Facebook / Офис Президента Украины

Связь президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским может ослабить его позиции на предстоящей встрече с лидером США Дональдом Трампом.

Такое мнение озвучил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, это подтверждает повышенное внимание западной прессы к этой проблеме. Так, он напомнил о выходе 18 сентября соответственной статьи в авторитетном французском издании Le Monde. В ней говорится о чрезмерном и чрезвычайно негативном влиянии Коломойского на Зеленского и его окружение.

"Судя по вопросам иностранных журналистов, которые я получаю в последнее время, такие материалы сейчас появятся и в ряде других западных СМИ. Подозрения относительно негативного влияния Коломойского на Зеленского особенно активизировались после появления Коломойского в Офисе президента и на форуме YES, суеты вокруг ПриватБанка, криминальных инцидентов с Гонтаревой и скандальной налоговой реформой (в том числе законопроекта 1210) "слуги народа" Гетманцева, которого все больше ассоциируют с лоббистским влиянием Коломойского", - пишет Фесенко.

Он подчеркнул, что все эти факты вызывают рост тревоги и в Украине, и в ее зарубежных партнеров. Поэтому, считает Фесенко, это должно настораживать и самого президента Зеленского, ведь крайне негативно отражается на его имидже на Западе.

"К сожалению, накануне визита президента Зеленского на Генассамблею ООН и встречи с Трампом и другими мировыми лидерами, тема Коломойского существенно ослабляет позиции нашего президента", - резюмировал он.