Своими заявлениями Климкин подставляет весь МИД - Николаенко

"Попытки отдельных украинских политиков влиять на какие-то внутренние процессы в США не соответствуют нашим национальным интересам", - отметил Николаенко

Действующий министр не должен позволять себе необдуманных комментариев, от которых может зависеть будущее государства.

Такую позицию озвучил Андрей Николаенко, дипломат и глава политической партии "Основа", в эфире телеканала "НАШ", комментируя заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возможном выходе Украины из Минского процесса.

"Не может так себя вести профильный министр. Действующая власть делает абсолютно абсурдные вещи. Такое впечатление, что команда Порошенко преследует одну цель – полностью дестабилизировать политическую ситуацию, чтобы передать новому президенту пакет всех возможных проблем. Своими заявлениями Климкин подставляет все ведомство, где работает много профессиональных дипломатов, которые в плане профессиональной подготовки на порядок сильнее действующего министра", – сказал Николаенко.

Кроме того, Николаенко прокомментировал ситуацию вокруг дипломатического скандала с нардепом Лещенко.

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"Мы должны "поблагодарить" Валерия Чалого, действующего посла Украины в США. Он полностью провалил двусторонние отношения с важным международным партнером и должен был давно уйти с поста. Но это не только проблема одного посла. Ведь все попытки отдельных украинских политиков влиять на какие-то внутренние процессы в США не соответствуют нашим национальным интересам. Наоборот, такие действия создают большое количество дополнительных проблем для всего государства", – добавил политик.

Также лидер "Основы" прокомментировал желание Юрия Луценко остаться на должности генпрокурора после инаугурации нового президента.

"На должность генерального прокурора следует назначать людей с незапятнанной репутацией, которые, при необходимости, смогут открыть производство против самого президента. Украине не нужен прокурор, который не может определиться, работает он или подает в отставку", – заявил Николаенко.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал врага Дональда Трампа и США в окружении Владимира Зеленского. Одним из очень активных противников президента Трампа и сторонников Хиллари Клинтон был нардеп Сергей Лещенко, сказал он в интервью Fox News. Сам нардеп считает, что высказывание Джулиани обусловлены тем, что его систематически обманывал генпрокурор Украины Юрий Луценко.