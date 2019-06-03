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понедельник, 03 июня 2019 15:32

Свободный рынок электроэнергии угрожает Коломойскому миллиардными потерями – Найем

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Свободный рынок электроэнергии угрожает Коломойскому миллиардными потерями – Найем
Нардеп Мустафа Найем заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский пытается "похоронить" рынок электроэнергии

Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем (внефракционный) считает, что близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Игорь Коломойский пытается похоронить рынок электроэнергии, поскольку его запуск грозит ему миллиардными потерями.

Об этом Найем написал в колонке "Слуги и олигархи" для журнала "Новое время".

"Если энергорынок заработает, цена на электроэнергию возрастет в первую очередь для промышленных потребителей. В производстве ферросплавов и металлургии, где сосредоточены интересы Коломойского, она составляет до 50% структуры себестоимости. Свободный рынок угрожает лидеру группы "Приват" многомиллиардными потерями. И сейчас делается все, чтобы этот процесс отложить на неопределенный срок", - заявил народный депутат.

По мнению нардепа, "Коломойский сейчас спешит расставить красные флажки, отмечая как можно большую территорию властных полномочий, на которые он претендует распространить свое влияние - через энергорегулятор и Антимонопольный комитет Украины".

Также Найем обратил внимание, что в окружении Президента уже сформировались 2 лагеря: "кварталовцев" и "приватовцев", конкуренция между которыми грозит перерасти в противостояние сразу после парламентских выборов. "Конфликт между Зеленским и Коломойским — вопрос времени", - полагает Найем.

"Сегодня обе команды все еще сильно взаимозависимы, а оппоненты все еще сохраняют влияние в правоохранительных органах, парламенте и власти на местах. Зеленскому и его партии критически важна поддержка "1+1" во время выборов, а Коломойскому - время для наращивания влияния в следующем составе парламента. Но уже сейчас условную "группу Приват" ограничили во влиянии на формирование списка кандидатов в народные депутаты "Слуги народа". Окружение Коломойского вынуждено искать альтернативные способы попадания в парламент", - констатировал он.

Напомним, второй этап нового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии" должен быть запущен 1 июля 2019 года. Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставления макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подготовила всю нормативную базу, которая необходима для запуска с 1 июля новой модели рынка электроэнергии. "Мы в среду примем еще 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - отметил Гройсман в интервью телеканалу "Интер" 31 мая.

Українські новини
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Дата
03
июня

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