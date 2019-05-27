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Светличная против Терехова: СМИ сообщили о конфликте за место губернатора Харьковской области

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Светличная против Терехова: СМИ сообщили о конфликте за место губернатора Харьковской области
Юлия Светличная возглавляет Харьковскую ОГА с 2016 года. Фото: president.gov.ua

В Харьковской области образовалось два центра влияния, которые лоббируют назначение "своего" губернатора. С одной стороны глава МВД Арсен Аваков хотел бы видеть Юлию Светличную и дальше во главе ОГА, с другой стороны мэр Харькова Геннадий Кернес и олигарх Павел Фукс, заручившись поддержкой Игоря Коломойского, лоббируют назначение Игоря Терехова, который на данный момент трудится первым замом в мэрии.

"Оба сценария с назначением на главу ОДА либо человека Кернеса-Фукса, либо Авакова, чревата серьезными рисками для области. При усилении позиции Кернеса, как это было во время Добкина, вновь появятся очередные кооперативные схемы", - отмечают журналисты 24 канала.

Так, по данным журналистов 24tv.ua, за все годы у власти Михаила Добкина и Геннадия Кернеса самую дорогую харьковскую землю отдавали "нужным людям" просто бесплатно. По кооперативной схеме от государства отделили более 900 гектаров земли.

Кроме того, об аппетитах городского головы стало известно широкой публике из программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", журналисты которой проанализировали инстаграм гражданской жены Кернеса, которой в декларации мэра нет. Пока Кернес с 2015 года декларирует аренду комнаты в доме пенсионера и гостиничный номер, его гражданская жена Оксана Гайсинская обладает шикарным автопарком, недвижимостью и бывшими бизнесами Кернеса и отдыхает в люксовых отелях мира.

С другой стороны, как отмечают журналисты 24 канала, Светличная занимает пост главы ОГА с 2016 года, за это время ей разве что удалось наладить постоянное присутствие в СМИ, при этом она не смогла сплотить вокруг себя региональные элиты, чтобы хоть как-то противостоять Кернесу. Иногда, из-за присутствия в медиа по поводу и без, над ней даже подшучивали, в частности, сравнивали с Брежневым.

Именно поэтому, отмечают журналисты 24tv.ua, Кернес пошел на публичный конфликт с губернатором в декабре прошлого года.

"Первым сигналом для Светличной о скорой "войне" с мэром была его пресс-конференция в конце декабря прошлого года. Тогда Кернес в присутствии журналистов критично отозвался о деятельности главы ХОГА, назвав отношения с ней "неудовлетворительными", - отмечает издание.

"Я не приветствую ее тактическую политику восхвалять себя", - сообщил тогда мэр Харькова и добавил: "Почти два года из-за чиновников ХОГА не можем согласовать проект реконструкции зоопарка. Действуют они с ведома Юлии Светличной. Она категорически против имиджевых проектов, которые реализуются в городе Харькове".

Фактически это был первый публичный резкий выпад Кернеса в адрес Светличной после долгого перемирия.

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