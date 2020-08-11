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вторник, 11 августа 2020 11:17

Светлана Тихановську из страны вывезли власти

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Светлана Тихановську из страны вывезли власти
Светлана Тихановська выехала из Беларуси в Литву. фото http://bug.org.ua

Оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановська выехала из Беларуси в Литву. Стало известно, что Светлану Тихановську из страны вывезли власти республики.

Отъезд Тихановськои позволил освободить начальника штаба кандидата - Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом рассказала доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова, пишет УНИАН со ссылкой на TUT.by.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они поехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы. Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем не было трудно, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников изменений объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", - говорит Ковалькова.

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У них сейчас есть две задачи - защитить выбор и остановить кровопролиття - сказала она.

Накануне Тихановська обжаловала результаты выборов в ЦИК и требовала повторного голосования на ряде участков.

В ночь на вторник, 11 августа, в Беларуси началась 3-я сутки массовых протестов. Их участники выступают против результатов президентских выборов, которые якобы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди снова тысячами вышли на улицы многих городов. В Минске около полуночи, в ответ на разгон сотрудниками спецподразделения ОМОН МВД Беларуси, митингующие начали применять первые "коктейли Молотова".

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Дата
11
августа

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