Швейцария арестовала $2 млн на счетах Сергея Курченко

Арестовали счета Курченко. Фото: Экономист

Швейцария арестовала 2 млн долларов на счетах, подконтрольных бизнесмену, владельцу "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" Сергею Курченко.

"По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который, по данным следствия, перечислялись преступным путем полученные средства, а также за счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства", - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры .

По запросу ГПУ о международной правовой помощи по указанным выше счетам арестованы средства в общей сумме 2 млн долларов.

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В марте 2018 Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко. В ГПУ утверждают, что убытки преступной организации, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 миллиардов гривен.