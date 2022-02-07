Суверенитет Украины - это условие безопасности Европы - министр МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сказал, что суверенитет Украины - условие безопасности других европейских государств.
7-8 февраля посещает Украину, сообщил в Twitter.
Посещает Украину совместно с министрами из Чехии и Словакии. Шалленберг отметил, что поездка министров служит крепким сигналом солидарности Центральной Европы с украинским народом.
"В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", – написал он.
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Это первый в истории визит министров иностранных дел стран Славковского формата. Они планируют посетить зону проведения Операции объединенных сил и провести переговоры с министром Дмитрием Кулебой.
В США не исключают, что Россия может применить разные формы агрессии. В частности, аннексировать Донбасс, считает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По словам советника, США в последние месяцы готовятся ко всем возможным сценариям развития.
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