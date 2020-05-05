Супрун - Зеленскому: "Изменения останавливают трусливые"

Бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что сворачивание реформы - дело трусливых. Соответствующее сообщение появилось в Facebook.

"Изменения делают отважные. Останавливают их - трусы", - написала Супрун.

На картинке нарисованы зеленые жабы.

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Ранее президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу.

"Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - сказал он.