Супрун - Зеленскому: "Изменения останавливают трусливые"

Бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что сворачивание реформы - дело трусливых. Соответствующее сообщение появилось в Facebook.
"Изменения делают отважные. Останавливают их - трусы", - написала Супрун.
На картинке нарисованы зеленые жабы.
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Ранее президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу.
"Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - сказал он.
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