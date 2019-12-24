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среда, 25 декабря 2019 19:48

"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый

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&quot;Супрун ушла - у Минздрава снова салоны &quot;Порше&quot; и &quot;Лексус&quot; - ученый
Реформа Ульяны Супрун стала наиболее глубокой и системной, говорит эксперт. Фото: УНІАН

Начатую Ульяной Супрун реформу здравоохранения пытаются обнулить.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар", известный ученый Евгений Дикий.

Полный откат назад в системе здравоохранения. Реформа Ульяны Супрун стала наиболее глубокой и системной из всего, что произошло в стране за предыдущие годы. И сейчас по ней бьют со всей силы. Если это удастся - будет катастрофа. Как-то одна влиятельная дама с фармацевтической промышленности спросила: "Женя, а что там вообще творится в Министерстве? Посмотрите на автоплощадку - ни одной приличной машины". Это правда. К Ульяне прекратили ездить и договариваться. И сейчас у Минздрава снова увидим нечто среднее между салонами "Порше" и "Лексус". Приезжают люди Раисы Богатыревой. Крупная фармацевтическая мафия восстанавливает позиции", - говорит Дикий.



В общем в вопросе реформ в этом году наблюдается больше минусов, чем плюсов, считает эксперт.

"Пожалуй, Министерство образования и науки чуть ли не единственное, в котором после смены власти не произошло реванша. Пусть и постепенно, но продолжают реформы, особенно по линии науки", - говорит собеседник.

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Интервью с Евгением Диким читайте ЗДЕСЬ

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Комментарии

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