Супрун будет ночевать на Банковой

Реакцией здорового общества должна быть солидарность в борьбе за справедливость, говорит Супрун. Фото: radiosvoboda.org

Бывшая в. в министра здравоохранения Ульяна Супрун примет участие в акции "Ночь на Банковой", в которой президенту напомнят о нападениях на гражданских активистов.

Об этом бывшая чиновник написал в Facebook.

Она напомнила о погибшей Екатерине Гандзюк.

"Я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но по крайней мере меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно знаю, что выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто". Эти слова прозвучали в видеообращении Кати Гандзюк, которое она записала из больницы - чуть более чем за месяц до смерти.

Катя убили. И сделали это с уверенностью в собственной безнаказанности. Ее родственники, близкие и друзья объединились с целью добиться ответственности для заказчиков и исполнителей. Они очень разные, но их объединяет любовь к близкому человеку, которого у них забрали. Их объединяет желание остановить волну нападений на людей, которые не боятся говорить правду в разных уголках Украины. И их объединяет желание заставить правоохранительную систему Украины работать на безопасность граждан, а не убийц.

Реакцией здорового общества должна быть солидарность в борьбе за справедливость. Но понятно, что на самом деле речь идет не об одном человеке. "Закон один для всех" означает не только обязанность государственных органов наказывать преступников независимо от их статуса. Этот принцип также означает, что мы как граждане должны быть готовы защищать право на жизнь, безопасность и здоровье кого бы не касалось преступление. Если мы требуем правосудия, но не требуем его для каждого - мы не искренние. И каждый из нас уязвим, когда правоохранительная система не защищает граждан, а защищает отбросов", - написала Супрун.

"Увидимся сегодня в 19:30 на акции "Ночь на Банковой". Опять", - сообщила бывший руководитель Минздрава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста

Екатерина Гандзюк была советницей городского головы Херсона, исполняла обязанности управляющей делами исполкома. 31 июля в прошлом году на женщину напали возле ее дома. Злоумышленник вылил на нее литр серной кислоты. Екатерина получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла. За умышленное убийство осудили пятерых исполнителей.