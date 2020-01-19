"Сукин сын": Байден дал Украине 6 часов на увольнение генпрокурора

"Я посмотрел на них и сказал: я еду через 6 часов, и если вашего генпрокурора не уволят до тех пор, вы не получите денег", - Байден. ФОТО: Reuters

23 января 2018-го года бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что давал 6 часов тогдашнему президенту Петру Порошенко и премьер-министру Арсению Яценюку на увольнение генпрокурора Виктора Шокина. Иначе Америка не даст Украине миллиард долларов.

"Я посмотрел на них и сказал: я еду через 6 часов, и если вашего генпрокурора не уволят до тех пор, вы не получите денег. Сукин сын! И его уволили. И поставили на его место того, кто в то время подходил", - сказал Байден на дискуссионной панели Совета по международным отношениям в Вашингтоне.

Шокина действительно уволили - правда, не Порошенко и не Яценюк, а Верховная Рада. 29 марта 2016-го за его отставку проголосовали 289 нардепов. Его критиковали за низкую эффективность работы Генпрокуратуры, торможение резонансных дел. На посту продержался меньше года. Дважды пытался восстановиться через суды - в 2017-м и 2019 году.

Заявление Байдена вынырнуло в информационном пространстве еще раз - в ноябре 2019-го, во время показаний в Палате представителей бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Он заявил о наличии четких доказательств того, что Байден предлагал Порошенко уволить Шокина.

"Я не работал тогда в политике США, но было общее мнение среди дипломатов Евросоюза, Франции, Германии, США, Великобритании, что Шокин не выполнял своей работы генерального прокурора. Он не расследовал дел о коррупции", - свидетельствовал Волкер.

Впрочем наибольшую популярность фамилия Байдена приобрела благодаря разговору украинского президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, стенограмму которой Белый дом также обнародовал в ноябре 2019-го. В ней Трамп просил Зеленского "взглянуть" на дело сына Джо Байдена - Хантера в Украине. Байден - потенциальный конкурент Трампа на президентских выборах 2020-го. Дело в том, что Хантер Байден в 2013-м году вошел в наблюдательный совет крупнейшей газодобывающей компании Украины "Бурисма". Ее владелец - экс-министр экологии Николай Злочевский. Против компании действительно открыли несколько дел, в том числе за неуплату налогов, выдачу специальных разрешений на пользование недрами. Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин эти расследования решил приостановить. Из-за давления Штатов, заявил от адвокату Трампа Рудольфу Джулиани.

"Это публичное подтверждение того, что мы почти окончательно потеряли так называемую субъектность, - говорит Gazeta.ua о заявлении Байдена политолог Александр Кочетков. - То есть желание и возможность страны самостоятельно принимать решения относительно внутренней и внешней политики. Учитывая определенным образом позицию партнеров. А когда бывают такие заявления - это фактическое публичное подтверждение, что мы субъектность потеряли. Кто-то может извне нам навязать, поставить ультиматум по абсолютно внутренней проблеме. Генпрокурор - это должность внутреннего чиновника. Давать рекомендации - это одно, ставить ультиматум - это другое".

"Если у нас есть сильная, взвешенная, продуманная позиция, стратегия, четко очерченные интересы, которые знают наши внешние партнеры, то любые кредиты и так далее нам не мешают", - комментирует Кочетков финансовую зависимость Украины от США и ЕС.