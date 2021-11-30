Судью Данишевскую уволили – будет получать по 150 тыс. ежемесячно

Валентину Данишевскую избирали председателем ВС в конце 2017 года. Фото: @supremecourt.ua

Высший совет правосудия уволил Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

Решение после ее заявления об отставке приняли во вторник, 30 ноября.

Общий стаж работы судьи Данишевской, дающий ей право на отставку, составляет более 20 лет, сообщили в ВСП.

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"Работа арбитра или судьи арбитражных судов Украины, члена Высшего совета правосудия зачисляется в стаж работы в должности судьи.

Кроме того, к стажу работы в должности судьи относится стаж или опыт профессиональной деятельности, требование относительно которого определено законом и предоставляет право для назначения на должность судьи", - также сообщили.

Данишевскую избрали председателем ВС 30 ноября 2017 года – на четыре года. С этого времени входила в состав ВСП.

8 октября Валентина Данишевская заявила, что уходит в отставку. После увольнения председатель ВС будет получать 150 тыс. грн в месяц, плюс 850 тыс. грн разово, заявлял председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.