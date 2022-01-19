Судья, оправдавший Пашинского, купил квартиру в столице и авто

По информации прокуратуры, судья завладел имуществом через третьих лиц.

Специализированная антикоррупционная прокуратура хочет взыскать в доход государства имущество судьи Васильковского городского районного суда Киевской области Максима Ковбеля, оправдавшего экс-нардепа Сергея Пашинского.

Об этом сообщает "Слово і діло".

САП обратилась с иском в Высший антикоррупционный суд 18 января.

По информации прокуратуры, судья через третьих лиц приобрел квартиру в Киеве площадью 142 кв. м и автомобилем на общую стоимость 6,7 млн грн.

Правоохранители выяснили, что деньги, использованные на приобретение этих активов, не могли быть приобретены за счет законных доходов судьи. Поэтому прокурор САП подал иск о взыскании с судьи в доход государства 5,7 млн.

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Судья Ковбель 18 марта прошлого года оправдал Пашинского. Прокуратура обвиняла его в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу.

Киевский апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор.

В октябре 2019 года Пашинского брал под стражу Печерский районный суд города Киева по ходатайству Государственного бюро расследований. Следователи подозревали Пашинского в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений Химикусу. Его во время словесной перепалки 31 декабря 2016 года экс-нардеп ранил из пистолета на дороге возле Василькова. Мужчина получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Тогда Пашинский утверждал, что защищал себя и жену. В декабре 2019-го экс-нардепа выпустили из-за решетки.