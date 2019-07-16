"Судья, а ты сохранил свой партбилет?": В Конституционный суд вышли на защиту декоммунизации

Под Конституционным судом митингуют против отмены декомунизации ФОТО: Укринформ

Фонд помощи армии "Вернись живым" устроил митинг против отмены закона о декоммунизации под Конституционным судом.

Об этом сообщили на странице фонда.

Акция продолжалась полчаса, к ней присоединились около 100 человек. Они держали стилизованные плакаты с надписями "Судья, а ты сохранил свой партбилет?", "Слава Конституционному суду УССР!", "Отречемся от нового мира". Также символично надели пионерские красные галстуки и создали "Доску почета" с фотографиями судей.

Среди участников также представители партий "Свобода" и "Национальный корпус", передает "Укринформ".

"Если Конституционный суд решите отменить декоммунизации, то придется ликвидировать Конституционный суд", - заявил депутат "Свободы" Андрей Ильенко на акции.

Сегодня, 16 июля, Конституционный суд на закрытой части заседания продолжит рассматривать закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" на предмет соответствия основному закону Украины. Представление в КСУ внесли 46 нардепов.

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10 июля националисты выходили под офис президента Владимира Зеленского с требованием не потакать наступления на достижения революции достоинства, в частности декоммунизации. В защиту декоммунизации также выступил спикер Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий. Декоммунизации, язык и церковь Парубий назвал "Святейший вещами" и пообещал останавливать тех, кто будет ставить их под сомнение.