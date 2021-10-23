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суббота, 23 октября 2021 16:07

Судебная реформа: Совет судей избрал кандидатов в Этический совет

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Судебная реформа: Совет судей избрал кандидатов в Этический совет
Кандидатуры победителей голосования направили на утверждение. Фото: pixabay.com

Совет судей Украины 23 октября избрал кандидатов в Этический совет по своей квоте и направил в Высший совет правосудия, разблокировав таким образом судебную реформу.

По итогам тайного голосования из восьми претендентов выбрали четырех кандидатов, набравших более 16 голосов, сообщает пресс-служба Совета судей.

В рейтинговий список кандидатов после голосования вышли судья Верховного Суда в кассационном уголовном суде Лев Кишакевич (26 голосов), судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун (24 голоса), судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин (20 голосов), а также судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко (17 голосов).

По данным ГПК, по меньшей мере двое из делегированных Советом судей кандидатов в Этический совет "имеют сомнительную репутацию и очевидно не соответствуют критериям добропорядочности". Трясун прошел "фейковое" квалификационное оценивание в ноябре 2016-го, которое не предусматривало участия общественности и увольнение недобропорядочных судей. Его родной брат Павел Трясун с 2012 года занимал должность командира полка милиции особого назначения "Беркут" в Киевской области.

Кроме того, в 2016 году Трясун в составе коллегии судей освободил из-под стражи "беркутовцев" Александра Белова, обвиняемого в убийствах на просп. Крепостном в Киеве 18 февраля 2014-го.

Судья Сиверин во время собеседования "продемонстрировал несостоятельность логически формулировать мысли на должном для судьи уровне". Вот несколько его цитат из сегодняшнего интервью:

"Я достаточно коммуникационный человек. Я близнец по гороскопу, этим все сказано. И 10 лет работал председателем коллегии. И у нас ни разу не было ссоры. Были разногласия, были мнения свои. Но они заканчивались некими своими соглашениями. Не соглашениями, а достижениями какой-то своей мысли. Я считаю, что мы все люди, но ведь есть определенные такие методы, как принципиальность, то есть кроме того, что я могу пойти на уступки, но в работе я могу принципиальную позицию выбрать и доказать правильность этой позиции", - цитирует Сиверина ЦПК.

По информации Фонда DEJURE судья неоднократно принимал произвольные решения. Кроме того, руководители аппарата суда жаловалась на то, что как председатель Сиверин якобы осуществлял давление на работников суда и подстрекал их совершать действия за пределами полномочий, в частности, вмешиваться в автоматизированную систему распределения дел.

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Президент Владимир Зеленский подписал в августе законы о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Совет судей почти два месяца игнорировал прямую норму закона, не делегировав представителей в Этический совет, что заблокировало судебную реформу. Сейчас Высший совет правосудия обязан до 28 октября сформировать этический совет, который уже в начале ноября сможет начать свою работу.

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