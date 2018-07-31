Судье Майдана вручили подозрение

Судье Днепровского райсуда Киева вручили подозрение по делу Майдана. Фото: УНН

Бывшей судье Днепровского районного суда Киева сообщили про подозрение в препятствовании мирным акциям во время Евромайдана в феврале 2014 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Управление специальных расследований проверяет правомерность действий и решений правоохранительных органов и суда Днепровского района Киева во время задержания, привлечения к криминальной ответственности и применения меры пресечения в отношении 11 человек 18 -19 февраля 2014.

"На основании собранных доказательств в рамках этого уголовного производства сообщили про подозрение бывшей судье Днепровского районного суда Киева в совершении незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, предъявленных по предварительному сговору группой лиц и определения судьей заведомо неправосудных решений, что повлекло тяжкие последствия ".

Подозреваемой инкриминуеться совершение этих действий в отношении двух лиц, которых задержали и привлекли к криминальной ответственности якобы за участие в массовых беспорядках с явными и грубыми нарушениями требований уголовного процессуального законодательства. Она как следственный судья приняла заведомо неправомерное решение об их содержании под стражей.

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Сейчас готовят ходатайство о применение к подозреваемой соответствующей меры пресечения, устанавливает ее местоположение.

Ранее подозрение в совершении аналогичных преступлений объявили бывшему замглавы Днепровского райсуда Киева. В середине июля сообщили, что судья Евгений Аблов, который в декабре 2013 года обязал "Беркут" разогнать Майдан, 18 июля должен стать главой территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве.