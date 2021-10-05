Суд закрыл протокол о денежном подарке нардепу "Слуги народа"

Судья Светлана Смык считает, что подарок не связан с деятельностью нардепа. Фото: t.me/nabudaily

Нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Гузенко задекларировал почти 120 тыс. грн подарка в неденежной форме от частной компании "Евралис Семенс Украина", за это Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на него админпротокол.

В то же время Печерский райсуд Киева не нашел нарушений в подарке нардепу, пишет Telegram NABU Daily by Олег Новиков.

"Судья Светлана Смык указала, что подарок не связан с деятельностью нардепа, а фирма не находится в подчинении Гузенка", - говорится в сообщении.

Кроме того, Печерский суд 9 сентября закрыл протокол и по нардепу от "Евросолидарности" Иванне Климпуш-Цинцадзе, которая 26 августа 2019 года летала в Одессу на конференцию в качестве спикера. Авиаперелет туда-обратно ей оплатили. Судья Смык не успела вовремя рассмотреть материалы дела – прошло два года со дня предполагаемого совершения правонарушения.

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Гузенко получил подарок, стоимость которого превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на день однократного принятия подарка, чем нарушил закон о предотвращении коррупции. Прокурор поддержал обстоятельства протокола. Вместе с тем адвокат политика заявил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.