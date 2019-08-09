Суд закрыл дело против экс-министра Абромавичуса

Дело против Абромавичуса закрыли. Фото: Reuters

Соломенский суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению первого заместителя гендиректора компании "Укртранснафта" Андрея Пасишника в навязывании министру экономического развития и торговли Айварасу Абромавичусу своей кандидатуры в качестве заместителя министра.

"2 февраля 2019 истек трехлетний срок давности и дело должно быть закрытым. Но суд не рассматривал наше ходатайство о закрытии более полугода. Сегодня суд удовлетворил ходатайство моей защиты", пишет "Судебный репортер".

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В 2016 году детективы Национального антикоррупционного бюро установили факт осуществления Пасишником незаконного влияния на тогдашнего министра экономического развития и торговли Абромавичюса с целью назначения Пасишника заместителем министра экономики и открыли уголовное производство.