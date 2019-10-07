Суд закрыл дело экс-главы Госаудитслужбы. Против нее открыто еще одно

Высший антикоррупционный суд закрыл дело в отношении незаконного обогащения экс-руководительницы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой. В январе 2018-го ей сообщили о подозрении относительно незаконного обогащения на 10 млн грн.

О закрытии дела сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ее закрыли из-за того, что Конституционный суд признал неконституционною статью о незаконном обогащении в Уголовном кодексе.

Несмотря на закрытие этого дела, экс-чиновницу продолжают обвинять в умышленном недостоверном декларировании.

В конце сентября правительство уволило Лидию Гаврилову с должности руководительницы Государственной аудиторской службы.

23 января 2018-го ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении. САП просила выдвинуть ей залог в 1 млн грн, но суд избрал личное обязательство на 60 дней.

Следствие утверждало, что Гаврилова в 2015-2017-х получила активы, которые превышают ее доходы, и которые она не подтвердила доказательствами. Это квартира. автомобиль, мебель, золотые слитки и тому подобное.

Незакрытым остается дело в отношении недостоверного, по мнению НАБУ, декларирования в 2015 и 2016 годах.