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Суд закрыл дело экс-главы Дежаудитслужбы. Против нее открыто еще одно

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Суд закрыл дело экс-главы Дежаудитслужбы. Против нее открыто еще одно
Несмотря на закрытие этого дела, экс-чиновницу продолжают обвинять в умышленном недостоверным декларированием. ФОТО: УНИАН

Высший антикоррупционный суд закрыл дело в отношении незаконного обогащения экс-руководительницы Дежаудитслужбы Лидии Гавриловой. В январе 2018 ей сообщили о подозрении относительно незаконного обогащения на 10 миллионов гривен.

О закрытии дела сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ее закрыли из-за того, что Конституционный суд признал неконституционною статью о незаконном обогащении в Уголовном кодексе.

Несмотря на закрытие этого дела, экс-чиновницу продолжают обвинять в умышленном недостоверным декларированием.

В конце сентября правительство уволило Лидию Гаврилову с должности руководительницы Государственной аудиторской службы.

23 января 2018 ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении. САП просила выдвинуть ей залог в 1 млн гривен, но суд избрал личное обязательство на 60 дней.
Следствие утверждало, что Гаврилова в 2015-2017 годах получила активы, которые превышают ее доходы, и которые она не подтвердила доказательствами. Это квартира. автомобиль, мебель, золотые слитки и тому подобное.

Незакрытым остается дело в отношении недостоверного, по мнению НАБУ, декларирование в 2015 и 2016 годах.

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