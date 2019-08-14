Суд снял электронный браслет с экс-нардепа Крючкова

Суд продлил действие обязанностей Дмитрию Крючкову до 29 августа Фото: https://www.slovoidilo.ua

Соломенский районный суд снял электронный браслет из бывшего народного депутата, экс-председателя правления холдинговой компании "Энергосети" Дмитрия Крючкова. Впрочем, продлил действие обязанностей до 29 августа. Соответствующее решение судья Сергей Коробенко принял еще 25 июля, сообщает "Слово и дело".

Прокурор САП просил суд продлить действие обязанностей Крючкова еще на 2 месяца, чтобы исключить риски препятствования досудебному следствию.

Изучив ходатайство, судья Коробенко его удовлетворил частично, обязав Крючкова прибывать по первому вызову, не отлучаться с места жительства без разрешения. Кроме того, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение документы, предоставляющие право для выезда за границу.

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Дмитрия Крючкова в причастности к завладению средствами государственного сектора экономики в сфере энергетики в сумме 424 млн грн. По версии следствия, завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты. Полученные в соответствии с соглашениями и договора средства председатель правления "Энергосети" использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.