Суд РФ "закрыл" украинца за якобы контрабанду запчастей к оружию

Суд в России приговорил украинца до трех лет и четырех месяцев заключения после того, как признал его виновным в попытке перевозки частей российского ракетного комплекса в Украину.
В ФСБ утверждают, что осужденный гражданин Украины якобы пытался вывезти из России компоненты к зенитно-ракетному комплексу и был задержан с поличным, сообщает "Радио Свобода".
Россияне утверждают, что он был "связан со Службой безопасности Украины" и даже якобы имел соответствующие документы при себе
Личность мужчины не раскрывается.
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Служба безопасности Украины нейтрализовала "силовой центр" пророссийского общественного объединения "Патриоты - За жизнь", которое контролирует народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.
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