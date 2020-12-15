Суд разрешил заочное расследование действий экс-министра внутренних дел Януковича

Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко скрывается от органов следствия и суда. Фото: "РБК-Украина"

Печерский районный суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в рамках дела о препятствовании проведения митингов на Майдане Независимости в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины, скрывается от органов следствия и суда. Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие", - говорится в сообщении.

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В частности, разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению президента Украины Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого, командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляк и других лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также в превышении власти и служебных полномочий.

В прокуратуре заявили, что действия подозреваемых привели к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.

24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста. В августе 2019 Печерский райсуд заочно арестовал Захарченко.