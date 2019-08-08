Суд разрешил обыск в КГГА

Обыск касаться строительства участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской. ФОТО: Киеврада

Голосеевской райсуд разрешил следователям Нацполиции провести обыск в Департаменте экономики и инвестиций КГГА с правом изъять оригиналы вещей и документов.

Об этом говорится в постановлении Голосеевского райсуда, обнародованном 1 августа.

Обыск проведут в рамках дела о возможном присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом во время строительства участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской.

По материалам следствия, сначала стоимость договора на стройработы составляла 375 600 000 грн, указывает "Економическая правда". Победителем стало ООО "Эко-строй-трейд", которое должно работать по сниженной на торгах цене - 325 914 000 грн. Впрочем КГГА издала новое распоряжение, установив цену 1125000000 грн за 1,8 км дороги.

Никакие строительные или подготовительные работы на участке в настоящее время не проводят.

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Мер Киева Виталий Кличко ушел в отпуск с 5 по 9 августа. Руководитель Офиса президента Андрей Богдан выступил с инициативой разделить должности мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Обратился в Кабмин об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Он заявил, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Также он сказал, что Кличко на встрече рассказал, что Киеврада контролирует не он, а "2-3" смотрящих ", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы," у него не будет большинства в Киевраде". Кличко попросил НАБУ проверить заявление Богдана - бюро открыло производство.