Суд продлил бывшему судье Чаусу домашний арест

Бывший судья Николай Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 15 октября.
Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП о продлении меры пресечения для Чауса еще на два месяца, сообщает УНИАН.
Также Чаус должен будет носить электронное средство контроля, так называемый электронный браслет.
Чаусу запретили появляться в Днепровском суде, где он раньше работал.
Данное постановление может быть обжаловано в Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.
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4 августа меру пресечения Чаусу выбирали в закрытом режиме, потому что так просила его защита. Заявление бывшего судьи есть в тексте решения об отводе судьи Высшего антикоррупционного суда.
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