Суд признал незаконными выступления жены Луценко в Раде

Представитель Порошенко в парламенте не должна была выступать на согласительных советах.

Суд признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия о предоставлении на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Ирине Луценко. Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева.

Соответствующее решение суд вынес по иску нардепа от "Батьківщина" Сергея Власенко. Речь идет о заседании согласительного совета депутатских фракций и групп, которые проходили в период с 5 февраля 2018 по 8 апреля 2019 года, пишет "Українська правда"

Поводом для принятия решения стало то, что согласно закону о регламенте Верховной Рады "не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины".

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Представитель президента Ирина Луценко в Верховной Раде занимается агитацией кандидата Петра Порошенко и переходит все границы должностноц этики, об этом заявляла вице-спикер Оксана Сыроид.