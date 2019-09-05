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четверг, 05 сентября 2019 01:42

Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП

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Окружной административный суд Киева запретил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) до рассмотрения по существу ее иска к Министерству культуры Украины.

"Окружной административный суд г. Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению… иска", – сообщает пресс-служба УПЦ КП.

  Решение суда по УПЦ КП
Решение суда по УПЦ КП
  Решение суда по УПЦ КП
Решение суда по УПЦ КП

В скан-копии решения суда, обнародованном на сайте УПЦ КП, отмечается, что Яременко Олегу Васильевичу (митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины (ПЦУ) Иоанну), как главе комиссии по прекращению или ликвидации УПЦ КП, и другим лицам по его доверенности запрещено совершать любые действия относительно распоряжения и управления имуществом УПЦ КП и совершать любые действия, направленные на ликвидацию УПЦ КП, до вступления решения по данному делу в законную силу.

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В конце июля 2019 года Окружной административный суд г. Киева открыл производство по иску УПЦ КП к Министерству культуры Украины об отмене приказа в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви".

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