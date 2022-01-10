Суд принял новое решение по Медведчуку

Печерский райуд Киева продлил нардепу и лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест еще на 2 месяца. Telegram-канал "Труха_Полтава"

Подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку продлили на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста.

Такое решение сегодня, 10 января, принял Печерский райсуд Киева. Об этом сообщил в Facebook соратник Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

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"Судья Печерского суда Киева только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев", - пишет Кузьмин.

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В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении в государственной измене Медведчуку и еще одному нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Козак находится в розыске, его имущество арестовал суд. В октябре Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.