Суд отпустил нардепа Дубневича под залог в 100 млн

Автор: rbc.ua Дубневича подозревают в хищении более 93 млн грн

Высший Антикоррупционный суд отпустил Ярослава Дубневича под залог в 100 млн грн.

Так суд отказал в применении меры пресечения в виде содержания под стражей, как просило обвинение.

В течение 5 дней Дубневич должен внести средства на счет.

На время расследования политик обязан носить специальный браслет-трекер и являться в суд по требованию судьи.

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31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать самовыдвиженца Ярослава Дубневича. По информации следствия, Дубневич в должности председателя комитета по вопросам транспорта наладил схему с завышения цены при реализации стрелочной продукции для "Укрзализныци". Связанные с ним фирмы закупали у производителя продукцию, после чего продавали ее по завышенной цене. Такая схема нанесла государству ущерб на 93 млн грн.