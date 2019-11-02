Суд отпустил нардепа Дубневича под залог в 100 млн

Высший Антикоррупционный суд отпустил Ярослава Дубневича под залог в 100 млн грн.
Так суд отказал в применении меры пресечения в виде содержания под стражей, как просило обвинение.
В течение 5 дней Дубневич должен внести средства на счет.
На время расследования политик обязан носить специальный браслет-трекер и являться в суд по требованию судьи.
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31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать самовыдвиженца Ярослава Дубневича.
По информации следствия, Дубневич в должности председателя комитета по вопросам транспорта наладил схему с завышения цены при реализации стрелочной продукции для "Укрзализныци". Связанные с ним фирмы закупали у производителя продукцию, после чего продавали ее по завышенной цене. Такая схема нанесла государству ущерб на 93 млн грн.
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