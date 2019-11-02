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суббота, 02 ноября 2019 18:53

Суд отпустил Дубневича под залог в 100 млн

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Автор: rbc.ua
  Дубневича подозревают в хищении более 93 млн грн
Дубневича подозревают в хищении более 93 млн грн

Высший Антикоррупционный суд отпустил Ярослава Дубневича под залог в 100 млн грн.

Соответствующее решение судья объявила 2 ноября.

"Ходатайство генпрокурора Руслана Рябошапки об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей отказать и применить меру пресечения в виде залога в размере 100 миллионов гривен", - объявила судья.

В течение 5 дней Дубневич должен внести средства на счет. На время расследования политик обязан носить специальный браслет-трекер и являться в суд по требованию судьи.

Прокуратура просила для Дубневича арест на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 93 млн грн.

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31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать самовыдвиженца Ярослава Дубневича.

По информации следствия, Дубневич в должности председателя комитета по вопросам транспорта наладил схему с завышения цены при реализации стрелочной продукции для "Укрзализныци". Связанные с ним фирмы закупали у производителя продукцию, после чего продавали ее по завышенной цене. Такая схема нанесла государству ущерб на 93 млн грн.

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Дата
02
ноября

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