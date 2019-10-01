Суд отказался арестовать Вилкула

Апелляционный суд города Днипро отказался арестовать бывшего нардепа-"оппоблоковца", экс-"регионала" Александра Вилкула.
Суд рассматривал жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции, который постановил отпустить Вилкула на поруки.
Постановил оставить без изменения решение суда и отказался арестовывать бывшего нардепа, сообщает "Первый криворожский"
Вилкула обвиняют в злоупотреблении властью, что причинило государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, в должности председателя Днепропетровской ОГА он передавал сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.
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Ранее бывших народных депутатов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки. Такое решение принял Жовтневый районный суд города Днипро.
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