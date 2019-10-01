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вторник, 01 октября 2019 12:52

Суд отказался арестовать Вилкула

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Апелляционный суд города Днипро отказался арестовать бывшего нардепа-"оппоблоковца", экс-"регионала" Александра Вилкула.

Автор: 1kr.ua
  Вилкул появился на суде.
Вилкул появился на суде.

Суд рассматривал жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции, который постановил отпустить Вилкула на поруки.

Постановил оставить без изменения решение суда и отказался арестовывать бывшего нардепа, сообщает "Первый криворожский"

Вилкула обвиняют в злоупотреблении властью, что причинило государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, в должности председателя Днепропетровской ОГА он передавал сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто взял на поруки Вилкула и Колесникова

Ранее бывших народных депутатов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки. Такое решение принял Жовтневый районный суд города Днипро.

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