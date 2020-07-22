Суд оштрафовал мужчину, который не объяснил происхождения 50 тыс. грн взноса партии Шария

Богунский районный суд города Житомира оштрафовал члена Партии Шария, который не смог объяснить происхождение 49,5 тыс. грн на партийный взнос.
Гражданина Матвея Старченко оштрафовали на 1700 грн и обязали уплатить 420 грн судебного сбора, сообщает Slidstvo.Info.
Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении. Поскольку тот не подтвердил Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции происхождения 49,5 тыс., которые от его имени перечислили на счет партии в 2019 году.
Между тем движение "Чесно" напоминает, что 14 июня 2019 года партия получила 4,174 млн грн от 14 человек взносами в диапазоне 149-490 тыс. В этот же день Шарий объявил о внесении денежного залога для регистрации избирательного списка партии.
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В прошлом году журналисты сообщали, что партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко получает миллионы гривен от фейковых доноров. Которыми партия вписывала подставных пенсионеров.
Журналисты рассказали о массовых платежах по 148-149 тыс. грн и посетили жительницу Кировоградской области, кассира супермаркета, которая за полгода перечислила "Батькивщине" около 1,5 млн грн.
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