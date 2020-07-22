Суд оштрафовал мужчину, который не объяснил происхождения 50 тыс. грн взноса партии Шария

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 6714
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 603
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 567
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1791
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3411
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 450
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 972
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 891
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
6
9
8
11
3
В Белоруссии на аукционе продают &quot;юридическое дело&quot; Януковича
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Под судом люди требуют арестовать Медведчука, который хочет запретить книгу о Стусе
Под судом люди требуют арестовать Медведчука, который хочет запретить книгу о Стусе
Топ-чиновнику пытались дать $800 тыс. взятки
Топ-чиновнику пытались дать $800 тыс. взятки
Видео
Все видео
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
Зеленский выполнил требование террориста
Зеленский выполнил требование террориста
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Известного по антиукраинским заявлениям нардепа Волошина облили зеленкой. Он пригрозил ветеранам: "Мы вас всех найдем"
Известного по антиукраинским заявлениям нардепа Волошина облили зеленкой. Он пригрозил ветеранам: "Мы вас всех найдем"
Смена правительств, "антиколомойский" закон, секс-скандалы: чем запомнилась Рада за неполный год работы
Смена правительств, "антиколомойский" закон, секс-скандалы: чем запомнилась Рада за неполный год работы
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1278
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5157
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1449
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 153
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
среда, 22 июля 2020 10:32

Суд оштрафовал мужчину, который не объяснил происхождения 50 тыс. грн взноса партии Шария

  Комментировать
Суд оштрафовал мужчину, который не объяснил происхождения 50 тыс. грн взноса партии Шария
Блоги Шария показывают на телеканалах, связанных с кумом президента РФ Медведчуком

Богунский районный суд города Житомира оштрафовал члена Партии Шария, который не смог объяснить происхождение 49,5 тыс. грн на партийный взнос.

Гражданина Матвея Старченко оштрафовали на 1700 грн и обязали уплатить 420 грн судебного сбора, сообщает Slidstvo.Info.

Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении. Поскольку тот не подтвердил Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции происхождения 49,5 тыс., которые от его имени перечислили на счет партии в 2019 году.

Между тем движение "Чесно" напоминает, что 14 июня 2019 года партия получила 4,174 млн грн от 14 человек взносами в диапазоне 149-490 тыс. В этот же день Шарий объявил о внесении денежного залога для регистрации избирательного списка партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шарий имеет в Испании виллу с двухметровым забором на берегу моря. Ориентировочная стоимость - миллион евро - СМИ

В прошлом году журналисты сообщали, что партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко получает миллионы гривен от фейковых доноров. Которыми партия вписывала подставных пенсионеров.

Журналисты рассказали о массовых платежах по 148-149 тыс. грн и посетили жительницу Кировоградской области, кассира супермаркета, которая за полгода перечислила "Батькивщине" около 1,5 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд оштрафовал мужчину, который не объяснил происхождения 50 тыс. грн взноса партии Шария». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

"Заделался я Остапом Вишней и начал писать"

Без сна и отдыха: как пилот облетел земной шар

Самое читаемое
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 15517
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 12915
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 10863
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 9054
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
6
 1 Просмотров: 7822
Политика
Бывшее руководство Антимонопольного комитета создало новый табачный кризис - СМИ
Бывшее руководство Антимонопольного комитета создало новый табачный кризис - СМИ Просмотров: 117
Конгрессмены США поддержали выделение Украине $ 250 млн военной помощи
Конгрессмены США поддержали выделение Украине $ 250 млн военной помощи Просмотров: 90
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
 2 Просмотров: 1701
"Передайте Зеленскому, что он не в кино" - соцсети
"Передайте Зеленскому, что он не в кино" - соцсети 1 Просмотров: 2988
Зеленский убрал видео, которое требовал террорист, и сделал новое заявление
Зеленский убрал видео, которое требовал террорист, и сделал новое заявление Просмотров: 2475
Больше всего комментируют
7
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
Луцкого террориста задержали
3
Зеленский выполнил требование террориста
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 17235
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua