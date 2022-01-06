Суд оштрафовал Бенюка

Бенюка оштрафовали на 850 грн. Фото: Elena Kostynska, Facebook

Апелляционный суд оставил без изменений штраф для бывшего депутата Киевского городского совета от "Свобода", актера Богдана Бенюка, который с опозданием подал электронную декларацию перед увольнением.

Такое решение 23 декабря вынес Киевский апелляционный суд, сообщает "Слово і діло"

В сентябре прошлого года Шевченковский районный суд города Киева признал Бенюка виновным в несвоевременной подаче е-декларации и оштрафовал на 850 грн.

Суд установил, что Бенюк 3 декабря 2020-го сложил полномочия, а декларацию перед увольнением подал аж 21 мая 2021 года.

Адвокат актера подал апелляционную жалобу, но с пропуском срока. Поэтому суд жалобу вернул и оставил решение действующим.

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В декларации перед увольнением Бенюк указал, что имеет квартиру в Киеве площадью почти 100 кв. м; жилой дом в Софиевке Борщаговской на 285 кв. м; еще одну квартиру в столице на 106 "квадратов"; шесть земельных участков; гараж в Надвирной Ивано-Франковской области; жилой дом в Белоцерковцах Полтавской области на 55,3 кв. м и садовый дом площадью 101 кв. м в Мирном Ивано-Франковской области.

Также у бывшего депутата три автомобиля: Audi A4 2004 года, Audi A3 2016-го и Volkswagen Tiguan 2013-го. Сберегает $22 303 и €17 787.

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по признакам незаконного обогащения народного депутата от "Слуга народа" Андрея Клочко. 70-летняя мать нардепа на протяжении двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто, сообщали журналисты.