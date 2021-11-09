Суд оштрафовал адвокатов Труханова

Обанкротившийся завод "Краян" в Одессе продали по завышенной цене. Фото: resonance.ua

Судьи Высшего антикоррупционного суда взыскали с 80 тыс. грн с адвокатов Михаила Коротюка и Сергея Лысенко, представляющих интересы ООО "Девелопмент Элит" по делу завода "Краян" по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова и еще шести человек.

Такое наказание за систематические срывы заседаний, сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

"Сегодня эти адвокаты в очередной раз не пришли и сорвали подготовительное заседание. Ранее суд уже штрафовал Коротюка на 13 тыс. грн, и тот якобы даже успел оплатить эту сумму. Поэтому за систематические неявки суд снова оштрафовал Коротюка, в этот раз в размере 33 306 гривен. 47 580 гривен должен заплатить адвокат Лысенко. Они вправе обжаловать это решение", - говорится в сообщении.

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Суд также признал неуважительными причины многочисленных неявок адвокатов Лысенко и Коротюка и в очередной раз обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры для привлечения их к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что подготовительное заседание по этому делу не могут провести уже около 10 месяцев.

Следующее заседание должно состояться 17 ноября в 14:00. Судьи частично удовлетворили ходатайство прокурора и не будут проводить заседание в режиме видеоконференцсвязи с Приморским судом Одессы.

Теперь фигуранты, включая мэра Труханова, вынуждены будут приезжать на заседания в Киев.

6 октября генеральная прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение городскому голове Одессы Геннадию Труханову и 17 должностным лицам города по делу о незаконном завладении землей. В подозрении говорится о покупке по завышенной цене бывшего аэродрома "Застава" и обанкротившегося завода "Краян", отведении из собственности города земельного участка и выдаче разрешительных документов на строительство объекта "Реконструкция курортно-оздоровительного комплекса", вместо которого построили жилой комплект Greenwood.