Суд не захотел отправлять Ляшко в изолятор

Суд решил отпустить Ляшко, которого подозревают в нанесении телесных повреждений. Фото: УНІАН

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию прокуратуры и взять под стражу главу Радикальной партии Олега Ляшко.

Соответствующее решение суд принял на заседании 28 ноября, пишет Hromadske

19 ноября Бориспольский горрайонный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для лидера "радикалов" и отпустил его на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.

В прокуратуре заявили, что не согласны с этим решением и обжаловали его, потому что требуют взять Ляшка под стражу.

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Олега Ляшко подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений народному депутату Андрею Герусу. Статья предусматривает от четырех до семи лет заключения.