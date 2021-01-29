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пятница, 29 января 2021 05:54

Суд не восстановил Нефедова главой Гостаможслужбы

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Суд не восстановил Нефедова главой Гостаможслужбы
Нефедова не восстановили на службе. Фото: Украинская правда

Окружной админсуд рассмотрел дело по иску Максима Нефедова о возобновлении его в должности председателя Гостаможслужбы и отказал в удовлетворении иска.

"Решением суда от 28 января 2021 истцу - Максиму Нефедов, было отказано в удовлетворении исковых требований. Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом Министров Украины процедуры при увольнении истца с должности", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Рассмотрение дела длилось с мая 2020 года.

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24 апреля 2020 правительство уволил главу Таможенной службы Максима Нефедова. В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы таможни - слабые показатели по поступлению в государственный бюджет.

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