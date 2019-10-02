Суд не разрешил истребовать доказательства о перелетах Богдана в Россию

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3312
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2952
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 945
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7209
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9729
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2889
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3339
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3771
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
12
18
21
16
7
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Видео
Все видео
Рада с часовым опозданием собралась на заседание – онлайн
Рада с часовым опозданием собралась на заседание – онлайн
Вместо увольнения Мендель Зеленский неудачно пошутил над журналистами
Вместо увольнения Мендель Зеленский неудачно пошутил над журналистами
Формула Штайнмайера является формулой Путина - Порошенко
Формула Штайнмайера является формулой Путина - Порошенко
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 783
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 864
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 675
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6129
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1494
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 12:00

Суд не разрешил истребовать доказательства о перелетах Богдана в Россию

  Комментировать
Суд не разрешил истребовать доказательства о перелетах Богдана в Россию
Адвокат "Схем" Анатолий Попов назвал такое решение доказательством того, что суд становится на сторону Богдана. ФОТО: Liga.net

Шевченковский райсуд Киева не позволил истребовать у госорганов РФ и Украины доказательства перелета председателя Офиса президента Андрея Богдана в России и в направлении Беларуси. Журналисты свои источники раскрывать отказываются.

Суд отклонил ходатайство адвокатов журналистов "Схем", которые просили это сделать, передает "Радио Свобода".

Адвокат "Схем" Анатолий Попов назвал такое решение доказательством того, что суд становится на сторону Богдана, потому что создал препятствие для сбора доказательств.

"Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только из официального источника. Каким являются соответствующие государственные органы. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что они официально дают такую ​​информацию только суду", - сказал Попов .

"Очевидно, что журналисты защищают свои источники и раскрывать их не будут. В то же время, суд должен собрать и исследовать все доказательства по делу. Для этого он может в рамках процесса делать запросы в соответствующие органы. Это требует времени, но так и происходит установление истины. В нашем случае судья не считает нужным это делать. Похоже, на это и сделана ставка - чтобы в ускоренном темпе рассмотреть это дело и, очевидно, удовлетворить иск".

Также адвокаты Богдана не приобщили к делу в качестве соответчика Американское агентство по глобальным медиа (в которое входит "Радио Свобода"). Соответчиком, кроме самих "Схем", является ОАО "НСТУ". На телеканале ПАО "НСТУ" "UA: Первый" вышло расследование о Богдане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Схемы": Богдан сопровождал Азарова в Россию накануне Евромайдана

Председатель Офиса президента Андрей Богдан подал в суд на журналистов программы "Схемы" и "Суспильне".

Богдан судится с тремя журналистами "Схем" - Валерией Егошиной, Максимом Савчуком и Натальей Седлецкой, а также "Национальной общественной телерадиокомпанией Украины", то есть общественным вещателем. Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Он требует опровергнуть обнародованные журналистами данные о его перелетах в Россию и в направлении Беларуси. В частности, он оспаривает количество перелетов - говорит, что их было меньше, чем указано в материале.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд не разрешил истребовать доказательства о перелетах Богдана в Россию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Убили директора школы, который пошел против власти

Сериалы для домохозяек спонсировали мыловары

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 74414
Выбрали &quot;Miss BumBum 2019&quot;: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали "Miss BumBum 2019": "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 42705
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 27858
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту Просмотров: 20007
&quot;Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь&quot;
"Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь" Просмотров: 19818
Политика
Пристайко и Хомчака хотят видить в Раде
Пристайко и Хомчака хотят видить в Раде Просмотров: 90
В "Слуге народа" говорят, что "зрады" нет
В "Слуге народа" говорят, что "зрады" нет Просмотров: 1359
"Особым статусом" Россия хочет заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО
"Особым статусом" Россия хочет заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО 1 Просмотров: 855
"Никакого контроля над границей" - боевики о "формуле Штайнмайера"
"Никакого контроля над границей" - боевики о "формуле Штайнмайера" Просмотров: 1035
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 4518
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
4
"Слуга народа" сменит главу партии
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
2
Винник не захотел называть Россию агрессором
Голосов: 12220
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua