Суд не разрешил истребовать доказательства о перелетах Богдана в Россию

Адвокат "Схем" Анатолий Попов назвал такое решение доказательством того, что суд становится на сторону Богдана. ФОТО: Liga.net

Шевченковский райсуд Киева не позволил истребовать у госорганов РФ и Украины доказательства перелета председателя Офиса президента Андрея Богдана в России и в направлении Беларуси. Журналисты свои источники раскрывать отказываются.

Суд отклонил ходатайство адвокатов журналистов "Схем", которые просили это сделать, передает "Радио Свобода".

Адвокат "Схем" Анатолий Попов назвал такое решение доказательством того, что суд становится на сторону Богдана, потому что создал препятствие для сбора доказательств.

"Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только из официального источника. Каким являются соответствующие государственные органы. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что они официально дают такую ​​информацию только суду", - сказал Попов .

"Очевидно, что журналисты защищают свои источники и раскрывать их не будут. В то же время, суд должен собрать и исследовать все доказательства по делу. Для этого он может в рамках процесса делать запросы в соответствующие органы. Это требует времени, но так и происходит установление истины. В нашем случае судья не считает нужным это делать. Похоже, на это и сделана ставка - чтобы в ускоренном темпе рассмотреть это дело и, очевидно, удовлетворить иск".

Также адвокаты Богдана не приобщили к делу в качестве соответчика Американское агентство по глобальным медиа (в которое входит "Радио Свобода"). Соответчиком, кроме самих "Схем", является ОАО "НСТУ". На телеканале ПАО "НСТУ" "UA: Первый" вышло расследование о Богдане.

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Председатель Офиса президента Андрей Богдан подал в суд на журналистов программы "Схемы" и "Суспильне". Богдан судится с тремя журналистами "Схем" - Валерией Егошиной, Максимом Савчуком и Натальей Седлецкой, а также "Национальной общественной телерадиокомпанией Украины", то есть общественным вещателем. Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Он требует опровергнуть обнародованные журналистами данные о его перелетах в Россию и в направлении Беларуси. В частности, он оспаривает количество перелетов - говорит, что их было меньше, чем указано в материале.