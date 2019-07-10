Суд не нашел нарушений в действиях Парубия

Парубий выиграл суд у Кузьмина. ФОТО: NewsOne

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия кандидата в народные депутаты и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Суд отказал в удовлетворении иска Рената Кузьмина, мотивировав свое решение тем, что оспариваемые действия являются действиями ответчика как председателя Верховной Рады Украины во время проведения пленарного заседания, а не как кандидата в народные депутаты", – сообщает пресс-служба судебной власти.

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Конфликт между Парубием и Кузьминым касается избирательного процесса, поэтому заявление рассмотрели в течение 2-х дней после поступления.

"Указанные заявления Парубия как председателя ВРУ не является формой политической агитации, а его сообщения не освещает деятельности ответчика как кандидата в народные депутаты", – пояснили в суде.

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта, внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским, по запуску Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).