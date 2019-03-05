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вторник, 05 марта 2019 17:19

Суд над Кернесом снова перенесли

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Суд над Кернесом снова перенесли
Мэр Харькова Геннадий Кернес поддерживает на выборах президента Петра Порошенко.

Полтавский апелляционный суд во вторник вновь не смог рассмотреть апелляцию по делу мера Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

"Следующее заседание 27 марта, в 15:30", - сказал председательствующий коллегии Владимир Костенко, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Кернес не явился в суд.

В заявлении мер Харькова сказал, что проходит заранее запланированное обследование. Его адвокат пояснил свою неявку госпитализацией.

Представитель потерпевшего Сергея Ряполова просила суд применить к Кернесу принудительный привод. Коллегия сочла, что оснований для применения привода нет.

Мер Харькова не явился на заседание Полтавского апелляционного суда восьмой раз.

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Геннадия Кернеса и его охранников обвиняли в похищении и истязании активистов Евромайдана. 10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело. Суд расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения. Генеральная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела Кернеса.

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05
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