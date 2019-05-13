Суд начинает рассмотрение дела против Зеленского

Оболонский районный суд Киева сегодня, 13 мая, рассмотрит дело о нарушении ведения предвыборной агитации со стороны победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

Рассмотрение соответствующего дела в расписании суда назначено на 12:45.

Дело квалифицировали как административное правонарушение. Суть иска - "нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации".

Дело Зеленского будет слушать председатель суда Владислав Девятко. Именно он председательствовал на заседаниях суда по делу о государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича.

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В день второго тура выборов, 21 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский проголосовал с нарушением закона. В помещении избирательного участка он продемонстрировал заполненный бюллетень, нарушая закон.

Правоохранители в тот же день вручили Зеленскому протокол об административном нарушении.