Суд Харькова позволил оставить палатку в центре города

Суд не разрешил демонтировать палатку в Харькове. Фото: Украинская правда

Харьковский окружной админсуд не удовлетворил иск городского совета, который просил убрать из центра города палатку, в которой собирали средства для помощи армии.

По мнению суда, "адвокаты не смогли доказать, что палатка угрожает национальной безопасности и создает препятствия для дорожного движения", сообщает Громадське.

Решение суда может быть обжаловано в течение суток.

Ранее власти Харькова предложила перенести волонтерскую палатку с площади Свободы на площадь Защитников Украины.

Активисты отказались переносить ее на площадь Защитников Украины и заявили о готовности отстаивать свою позицию в суде.

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Петиция о сносе палатки набрала необходимое количество подписей в сутки. Мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал демонтаж волонтерской палатки. Палатка "Все для победы" был установлен на площади Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года.