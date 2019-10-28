Субсидии в 2019 году точно не уменьшатся - Гончарук

Гончарук рассказал о субсидиях. Фото: РБК

Уменьшения субсидий в этом году не будет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Уменьшение субсидий в этом году точно не будет. В этот отопительный сезон все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили. Принцип оформления субсидий не изменится и в следующем году", - сказал глава правительства в своем видеоблоге "Чашка Премьера".

Гончарук уверяет, что семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большей защиты, будут получать большие субсидии.

"Мы подтверждаем наше намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила более 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги. В рамках этого показателя мы и будем держаться", - отметил премьер.

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Гончарук добавил, что его правительство будет работать над тем, чтобы доходы украинцев максимально росли из конкуренции на рынке труда, через доходность бизнеса, через развитие предпринимательства.

Напомним, в Программе действий правительства, утвержденной Кабмином и согласованной Верховной Радой, указано, что "Правительство технократов хочет, чтобы расходы каждой семьи на коммунальные услуги не превышали 15% ее дохода".