Субсидии получат все - премьер

Тепло получат все, уверяют в Кабмине. Фото: УНІАН

Отопительный сезон начнется через две недели.

Об этом в Facebook написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Активно готовимся!

Сегодня провел селектор с регионами. Проблем немало. Работаем.

Несколько акцентов. Все, кто потребует - получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию.

Все детские сады, школы, больницы должны быть с теплом, со светом и горячей водой. Мы приложим максимум усилий для этого. Каждая украинская семья аналогично. Этот вопрос энергетической безопасности государства", - заявил глава правительства.

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За 5 лет надо добиться роста экономики (ВВП) на 40%, создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Об этом говорится в программе правительства.