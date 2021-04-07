"Стрелять до последнего". Кравчук убивать врага в случае полномасштабного втогнення

Первый президент будет стрелять по врагу если он вторгнется в Украину. Фото: УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что будет стрелять во врага в случае полномасштабного вторжения в Украину.

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"Буду стрелять до последнего - пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его - сукиного сына к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью", - говорит Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе после окончания карантина могут быть перенесены из Беларуси в Польшу. Россия будет против переноса, поскольку ей необходимо, чтобы на переговорах по Донбассу присутствовали представители ОРДЛО.