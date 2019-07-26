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пятница, 26 июля 2019 09:16

"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"

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&quot;Стреляй в меня. Слабо?&quot; - Сюмар ответила на заявление &quot;азовца&quot;
Сюмар ответила на заявление азовца, который напал на Порошенко. Фото: Еспресо.TV

Виктория Сюмар с "Европейской солидарности" предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней. Женщина сделала такое заявление в ответ на обвинения ветерана полка "Азов" Никиты Макеева, который прыгнул на капот автомобиля Петра Порошенко.

"Да. В 2014-м начали делать "броники". Сами. Так удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили как заместителю секретаря СНБО, который знал, как сложно запустить производство", - написала Виктория Сюмар в Facebook.

Виктория заявила, что готова, чтобы в нее постреляли.

"Готова, чтобы у меня постреляли подонки с еще недавно российским гражданством, которые умеют прыгать на авто. Ума для этого много не надо. Полигон готовьте. "Брони"к точно с 2014-го. Надеюсь, не слабо? Вперед. Синяков не боюсь. Потому ваша Родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю", - написала Сюмар.

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В Киеве 25 июля после выхода Петра Порошенко с допроса у здания Государственного бюро расследований произошел инцидент и драка. Четверо неизвестных напали на автомобиль пятого президента Украины.
Они спровоцировали драку с охраной, после чего скрылись.

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