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Стратегия "наш" не сработает - социолог о выборах в Верховную Раду

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Стратегия &quot;наш&quot; не сработает - социолог о выборах в Верховную Раду
С другой стороны, нужно понимать, что во втором туре на западе страны за Зеленского голосовали избиратели Гриценко, Смешко и частично избиратели Тимошенко, на востоке - избиратели Бойко Фото: ТСН

Директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, социолог Ирина Бекешкина считает, что рано говорить о победе или провале партии новоизбранного президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на парламентских выборах. Его избиратели еще будут определяться, соответствует ли политика главы государства их взглядам.

"Мы видим, что абсолютным лидером этой избирательной гонки был Владимир Зеленский. Казалось бы, из этого можно сделать вывод, что результаты, скажем, партии" Слуга народа", будут тоже умопомрачительными", - сказала социолог.

С другой стороны, нужно понимать, что во втором туре на западе страны за Зеленского голосовали избиратели Гриценко, Смешко и частично избиратели Тимошенко, на востоке - избиратели Бойко.

"Но это разные избиратели. Перед первым туром голосовали избиратели, собственно, его. 30% собирались голосовать, собственно, за него. Так вот среди них есть вопросы, которые делят Украину: 33% среди его избирателей были за членство в НАТО, 30% - против, и треть - не определились. Или, например, отношение к России: 43% - отрицательное, 40% - положительное, другие - не определились. Или предоставления статуса автономии так называемым ДНР, ЛНР - половина его избирателей считали, что это нужно делать, половина - что не нужно и часть не определилась", - объяснила Бекешкина.

"Я понимаю, почему этот кандидат избегал дебатов - потому что, в значительной степени, это могло от него отвлечь часть избирателей - наш, не наш. А так он "наш" для всех. А когда начнутся, скажем, какие-то конкретные вещи. Например, они уже начались. Как будут решать проблему Донбасса, с кем нам надо дружить, в первую очередь: с Россией или все же Западом. Я думаю, что часть избирателей таки будут определяться, он "наш", не "наш", - добавила социолог.

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По словам Бекешкиной, сейчас рано делать выводы о будущих результатах на парламентских выборах.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал дождаться, когда Верховная Рада назначит дату инаугурации 6 президента Владимира Зеленского, и увидеть, распустит ли он парламент, а не строить предположения.

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